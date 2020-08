Accumoli, dopo quattro anni dal sisma è tutto uguale (Di lunedì 24 agosto 2020) Accumuli a quattro anni dal terremoto. Le immagini dimostrano che la sola novità è l'erba che cresce sulle macerie. Leggi su iltempo

Taxistalobbyst : RT @AtzeniAlex: Oggi, dopo 4 anni dal #Terremoto che devastò #Amatrice #Accumoli #Arquata #Pescaradeltronto ecc.ecc. reputo provocanti ed… - LowSpirit979 : RT @LaraElle28: #Amatrice, #Accumoli, #ArquatadelTronto, #Visso, #Norcia, #Cascia e decine di altri comuni distrutti dal #Terremoto. 299 m… - NonnaMaria15 : RT @AtzeniAlex: Oggi, dopo 4 anni dal #Terremoto che devastò #Amatrice #Accumoli #Arquata #Pescaradeltronto ecc.ecc. reputo provocanti ed… - cappellifranco : RT @AtzeniAlex: Oggi, dopo 4 anni dal #Terremoto che devastò #Amatrice #Accumoli #Arquata #Pescaradeltronto ecc.ecc. reputo provocanti ed… - MariaLu91149151 : RT @AtzeniAlex: Oggi, dopo 4 anni dal #Terremoto che devastò #Amatrice #Accumoli #Arquata #Pescaradeltronto ecc.ecc. reputo provocanti ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Accumoli dopo

Accumuli a quattro anni dal terremoto. Le immagini dimostrano che la sola novità è l'erba che cresce sulle macerie.“In questi interminabili anni alle nostre spalle mi sono chiesto spesso che cosa ci direbbero quelli che non sono più tra noi. Non ho trovato una risposta puntuale, se non immaginaria. Ho percepito pe ...