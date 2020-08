Torino, Linetty in arrivo: 8 milioni più 2 di bonus alla Sampdoria (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo quattro stagioni e oltre 130 presenze, il centrocampista polacco Karol Linetty lascia la Sampdoria e approda al Torino del suo ex allenatore Marco Giampaolo. In queste ore è stata definita la trattativa per la cessione del giocatore a titolo definitivo al club granata per otto milioni più due di bonus. Il giocatore, che aveva il contratto in scadenza nel giugno 2021, aveva espresso il desiderio di provare una nuova esperienza: adesso mancano solo le firme, poi l’ufficialità del trasferimento. Leggi su sportface

