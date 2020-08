Ramsey, addio Juventus: il Newcastle vuole farlo diventare il calciatore più pagato della rosa (Di domenica 23 agosto 2020) Aaron Ramsey potrebbe dire addio alla Juventus. Il centrocampista gallese potrebbe intraprendere di nuovo la via della Premier League dopo essere approdato solamente una stagione fa a Torino dall'Arsenal. Secondo quanto riporta il Sun il Newcastle sarebbe intenzionato a fare una maxi offerta al giocatore.Ramsey: il più "ricco" del Newcastlecaption id="attachment 858545" align="alignnone" width="412" Ramsey (getty images)/captionIl richiamo della Premier League potrebbe essere troppo forte per Ramsey, soprattutto se venisse confermata l'intenzione del Newcastle in termini economici. Stando a quanto si apprende dal tabloid britannico, la società vorrebbe rendere il centrocampista il ... Leggi su itasportpress

