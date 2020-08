Quasi 200 ricoverati in più e oltre 5 mila contagi: i numeri di una settimana allarmante (Di domenica 23 agosto 2020) La curva epidemiologica in Italia torna a puntare verso l’alto. E lo fa con numeri che lasciano poco spazio all’immaginazione e nonostante l’età del contagio si è abbassata notevolmente, la situazione non lascia di certo tranquilli e i numeri in questo senso non mentono. Aumentano i nuovi contagi, i decessi, le terapia intensive, sopratutto i ricoverati e gli attualmente positivi, di seguito tutte le cifre della settimana che va da lunedì 17 agosto a domenica 23 agosto. L’attenzione deve tornare ad essere alta. +190 ricoveri (da 781 a 971)+13 terapie intensive (da 56 a 69)+5.430 nuovi contagi+41 morti+1.684 guariti+3.705 malati in più Leggi su sportface

