Pjanic: “Sto bene, ma non diamo niente per scontato. Rispettiamo le regole” (Di domenica 23 agosto 2020) “Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole”. Lo ha scritto sui social, Miralem Pjanic, risultato positivo al Covid-19. Il giocatore del Barcellona, che da poco ha salutato la Juventus, prima di volare in Catalogna era stato in vacanza in Italia dove è stato contagiato. Adesso dovrà stare quindici giorni in isolamento e poi potrà cominciare la sua nuova avventura. Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per ... Leggi su sportface

Miralem_Pjanic : Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente p… - sportface2016 : #Pjanic positivo al #COVID?19: 'Sto bene, ma non diamo niente per scontato' - junews24com : Pjanic rassicura i tifosi: «Sto bene e sono asintomatico» - - romatisami : @Miralem_Pjanic Mettilo sotto l'incrocio sto merda di virus grande mire?? - Miralem_Pjanic : Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic “Sto