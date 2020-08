"Non ci sarà un nuovo lockdown". Parola di Roberto Speranza (Di domenica 23 agosto 2020) “La situazione non è paragonabile a quella di marzo”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con Repubblica e Stampa. “Io sono ottimista - continua il ministro - anche se prudente e cauto. Il nostro Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato. la situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, quando avevamo una curva di contagi fuori controllo e non avevamo un apparato pronto a tracciare e isolare i casi”.“In Italia avevamo cinquemila posti in terapia intensiva, ora sono raddoppiati”, spiega Speranza che aggiunge: “siamo in fase di convivenza col virus prendendoci dei rischi, il tasso zero contagi non esiste. Per azzerarlo ci voleva un lockdown per altri 3-4 mesi. Dobbiamo controllarlo ed evitare rischi ... Leggi su huffingtonpost

