Musumeci firma sgombero migranti ma Viminale precisa: “Compete allo Stato” (Di domenica 23 agosto 2020) Il governatore Siciliano Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza che impone il trasferimento dei migranti dalla regione. Ma per il Viminale è competenza dello stato. Dopo che lo aveva già anticipato nella giornata di ieri, il Presidente della regione Sicilia Nello Musumeci ha firmato il decreto che obbliga lo sgombero di tutti gli hotspot e i … L'articolo Musumeci firma sgombero migranti ma Viminale precisa: “Compete allo Stato” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

