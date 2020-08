Moto Gp, la moto di Vinales non frena, lui si lancia in corsa a 210 km/h prima dello schianto (Di domenica 23 agosto 2020) Terribile l’incidente capitato oggi al Gran Premio di Stiria della motoGp. La moto di Maverick Vinales non è riuscita a frenare e il pilota si è lanciato in corsa prima dello schianto, a 210 km l’ora. Lo spagnolo, compagno di squadra di Valentino Rossi alla Yamaha, si è accorto di avere un problema ai freni mentre percorreva la pista ad altissima velocità ed è riuscito a salvarsi la vita. La sua moto si è schiantata contro le barriere e ha preso fuoco. Il pilota è rimasto illeso ma ovviamente sotto shock. La gara è stata momentaneamente interrotta. Imagen impactante que dejó el ... Leggi su ilnapolista

