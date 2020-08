Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti nei guai? (Di domenica 23 agosto 2020) Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti in posa sulla scala dei turchi di Realmonte. Scoppia il caso. La Capitaneria di Porto ha avviato degli accertamenti per capire se la conduttrice svizzera e la sua famiglia abbiano effettivamente commesso un illecito… “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale (fuori dalla zona protetta ovviamente)”, ha scritto, su Instagram, Michelle Hunziker, in vacanza in Sicilia con laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

HuffPostItalia : Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - Corriere : Michelle Hunziker e la foto su Instagram con la figlia Aurora in «zona proibita» - Soren1973 : Michelle Hunziker sulla Scala dei turchi, indaga la capitaneria di porto - cappelIaiomatto : Michelle Hunziker, polemiche per la foto alla 'Scala dei Turchi' #ANSA - mareamico : Michelle Hunziker con la figlia sulla Scala dei Turchi: è polemica, ma in troppi violano i divieti -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, la vacanza con tutta la famiglia comincia… in dialetto siciliano. Guarda il video Oggi Caos tamponi all’aeroporto di Palermo, turisti spagnoli liberi di circolare e siciliani fermati

10:25Caos tamponi all’aeroporto di Palermo, turisti spagnoli liberi di circolare e siciliani fermati 10:17L’estate di chi non chiude: “Niente ferie per salvare i conti” 09:47Bufera su Michelle Hunzike ...

Polemica sulla foto di Michelle Hunziker e Aurora alla Scala dei turchi: "Eravamo fuori dalla zona protetta"

E' polemica per una foto postata da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram. La showgirl infatti è ritratta insieme alla figlia Aurora sulla splendida scogliera di Scala dei turchi, a Realmonte, n ...

10:25Caos tamponi all’aeroporto di Palermo, turisti spagnoli liberi di circolare e siciliani fermati 10:17L’estate di chi non chiude: “Niente ferie per salvare i conti” 09:47Bufera su Michelle Hunzike ...E' polemica per una foto postata da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram. La showgirl infatti è ritratta insieme alla figlia Aurora sulla splendida scogliera di Scala dei turchi, a Realmonte, n ...