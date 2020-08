L’annus horribilis del trasporto aereo, prospettive in peggioramento (Di domenica 23 agosto 2020) L’estate 2020 sarà una stagione da dimenticare e dominata dallo spettro del coronavirus. Tra restrizioni, cancellazione dei voli e quarantene per chi rientra dall’estero, viaggiare è diventato un incubo piuttosto che un momento di relax. Il calo generale dei passeggeri aerei nel 2020 potrebbe risultare dunque più negativo di quanto prospettato da IATA, che aveva indicato un calo del 55% e un ritorno ai livelli pre-Covid non prima del 2024. Secondo l’associazione internazionale delle compagnie aeree “le persistenti restrizioni ai viaggi e le preoccupazioni per una seconda ondata di Covid-19 intaccano le prospettive di ripresa per il settore“. Nonostante i voli e il traffico passeggeri siano aumentati nelle ultime settimane, i numeri non garantiscono ancora quel rimbalzo tanto sperato dalle compagnie aeree ... Leggi su quifinanza

