Incidente Moto2, GF Stiria: Lowes travolge Navarro e Chantra – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Brutto Incidente durante la gara di Moto2 del Gran Premio di Stiria, Jorge Navarro e Somkiat Chantra sono stati travolti da Sam Lowes Durante la gara di Moto2 del Gran Premio di Stiria Sam Lowes ha sbagliato una curva, arrivando a velocità altissima con la sua moto ha travolto Jorge Navarro e Somkiat Chantra. Sono stati momenti … L'articolo Incidente Moto2, GF Stiria: Lowes travolge Navarro e Chantra – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkySportMotoGP : L'analisi di @SandroDonatoG di una giornata segnata da due grossi incidenti in #Moto2 e #MotoGP #AustrianGP ????… - ProiaLorenzo : RT @fanpage: Incidente durante la gara di #Moto2 - fanpage : Incidente durante la gara di #Moto2 - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP e sicurezza in pista: bisogna unire severità e umanità #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: MotoGP e sicurezza in pista: bisogna unire severità e umanità #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Moto2 GP Stiria, Moto2: Lowes travolge Chantra e Navarro, terribile incidente Sport Fanpage GP Stiria gara Moto2: Martin vince ma viene penalizzato!

Colpo di scena nella gara Moto2 del GP di Stiria. Jorge Martin comanda dall’inizio alla fine, riuscendo a tenere dietro un Marco Bezzecchi in rimonta. Lo spagnolo del team KTM Ajo taglia il traguardo ...

Motomondiale, che paura in Austria: carambola in Moto2, Yamaha in fiamme

Nel GP di Storia del Motomondiale attimi di tensione sia in Moto2 che in Koto3. Sam Lowes abbatte due rivali, Vinales si getta in corsa dalla sua moto Motomondiale, a sette giorni dal doppio spettacol ...

Colpo di scena nella gara Moto2 del GP di Stiria. Jorge Martin comanda dall’inizio alla fine, riuscendo a tenere dietro un Marco Bezzecchi in rimonta. Lo spagnolo del team KTM Ajo taglia il traguardo ...Nel GP di Storia del Motomondiale attimi di tensione sia in Moto2 che in Koto3. Sam Lowes abbatte due rivali, Vinales si getta in corsa dalla sua moto Motomondiale, a sette giorni dal doppio spettacol ...