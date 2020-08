Fall Guys e Portal 2 finalmente insieme con la skin di P-Body (Di domenica 23 agosto 2020) Nella giornata di oggi, Mediatonic ha confermato l'arrivo di un cross-over speciale con il capolavoro di Valve, Portal 2, grazie al quale è nata una skin speciale da far indossare ai vostri fagioli bianchi.Si tratta di una skin di P-Body, uno dei due robot protagonisti della modalità multiplayer di Portal 2. A partire da oggi, potete acquistare la skin dal negozio in-game di Fall Guys e sfoggiarla nelle vostre partite.Nonostante si trattasse di una sorpresa, i dataminer avevano già svelato da tempo l'esistenza di skin speciali come questa, grazie ad un accurata ricerca nei file di gioco. A onor del vero, tuttavia, nessuno si aspettava P-Body, in quando la skin di ... Leggi su eurogamer

joseph_b_93 : Guysssss si parte come promesso !! R6 ranked con voi + FALL GUYS e REACTION !! Vi aspetto!! - Eurogamer_it : #FallGuys e #Portal2 finalmente insieme, la skin di P-Body disponibile nel negozio in-game. - sciugher : Ho bisogno di un abbraccio e di giocare a Fall Guys - uNlove_87 : [ES] Un rato de Fall Guys con Alita - infoitscienza : Fall Guys: la stagione 2 verrà svelata durante la Gamescom -