Ex Napoli, Pepe Reina torna in Serie A. Firma con la Lazio (Di domenica 23 agosto 2020) Reina Firma con la Lazio Pepe Reina, ex portiere del Napoli, torna in Italia. Come rivelato da Gianluca di Marzio, lo spagnolo firmerà a breve … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

