Elisabetta Gregoraci Instagram, bellezza vera in costume: «Brilli come una stella» (Di domenica 23 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci pubblica sul suo profilo Instagram, una foto che ha mandato in delirio i fan. Bella da far paura, «Il mare brilla di una luce senza pari» scrive sotto il post. Centinaia di utenti le rispondono: «Posso affermare senza dubbio che tu Brilli molto di più». Nello scatto, la bella showgirl é seduta sulla scaletta di legno di una barca. E’ magnifica, indossa un prezioso costume bianco che rende giustizia alla perfetta abbronzatura. A far storcere il naso a qualche utente é l’impeccabile make-up, di certo non adatto per un tuffo in mare. Le scrivono: «Fossi stata in te avrei aggiunto un altro po di trucco!», la Gregoraci risponde: «Ho fatto un servizio fotografico mezzora prima!» ... Leggi su urbanpost

gossipblogit : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5: il commento di Vladimir Luxuria - toysblogit : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5: il commento di Vladimir Luxuria - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci abbraccia il figlio Nathan Briatore su Instagram - #Elisabetta #Gregoraci #abbraccia… - GossipItalia3 : Elisabetta Gregoraci GF Vip, scheletri nell’armadio? «Sa cosa l’aspetta, ma per restare nello spettacolo…»… - Affaritaliani : ELISABETTA GREGORACI, miss camicetta bagnata. Canalis, Diletta Leotta e... Le foto delle vip -