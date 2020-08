Covid, torna dalle vacanze all’estero: positivo a Capodichino (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Un nuovo caso positivo al Covid si è registrato nella mattinata di oggi a Casoria, nel Napoletano. A contrarre il coronavirus è un cittadino di rientro dalle vacanze all’estero. Risultato positivo dai controlli effettuati all’aeroporto di Capodichino a Napoli. Ad annunciarlo è il primo cittadino di Casoria, Raffaele Bene. “Stiamo riscontrando – spiega il sindaco – che l’origine di questi nuovi casi è sempre di persone che rientrano dalle vacanze. Cerchiamo di essere responsabili”. L'articolo Covid, torna dalle vacanze all’estero: ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : IL DOSSIER / QUELLO CHE NON TORNA Le imprese chiedono 420 milioni di aiuti-Covid. Ma 3 su 4 hanno indicatori di aff… - Agenzia_Ansa : #Covid 'Libero' dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi. Bergamasco torna dalla famiglia che non abbracciava dal 3… - HuffPostItalia : Guarisce dal Covid e torna a casa dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi: la storia di Marco - asl2abruzzo : RT @thomasschael: #Tamponi 'drive-in' dell' Asl #Lanciano #Vasto #Chieti per chi torna da Paesi a rischio: si farà senza scendere dall'auto… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Covid, non si fermano i contagi. Più di 1000 i nuovi casi in Italia. Test ai traghetti e negli aeroporti per chi torna dalle v… -

Saturnia (Grosseto), 23 agosto 2020 - Tutti ammassati in acqua, ma anche fuori. Senza mascherine. Come se il Covid-19 non fosse mai esistito. E’ la situazione, denunciata a più riprese su Facebook, al ...

Coronavirus, Lazio: i contagi da rientro sono il 60%

Lazio, i contagi Coronavirus da rientro sono il 60% di quelli registrati, con un 35% che torna dalle vacanze in Sardegna. Sono 184 i nuovi positivi. Sono il 60% i contagi Coronavirus da rientro. Nel L ...

