Capello punge la Juventus: “Coman come Henry, sono recidivi” (Di domenica 23 agosto 2020) Thierry Henry prima di diventare una leggenda dell'Arsenal è passato tra le fila della Juventus, senza mai però riuscire a mostrare tutto il suo valore. A danneggiare il francese un'errata posizione in campo che l'ha spinto poi a firmare per la squadra di Arsene Wenger. Discorso simile si potrebbe fare per Kingsley Coman che alla Juventus ha fatto bene sì, ma il suo minutaggio era forse troppo ridotto. Ora con il Bayern si gioca da titolare una finale di Champions.Capello punge LA Juventuscaption id="attachment 539495" align="alignnone" width="300" Fabio Capello (getty images)/captionNel prepartita di SkySport si è parlato anche di questo aspetto e l'ex allenatore dei bianconeri Fabio Capello ha punto la ... Leggi su itasportpress

Dopo la vittoria del Bayern Monaco ottenuta per 3-0 contro il Lione di Garcia, la finale di Champions League è decisa: saranno Psg e Bayern Monaco il 23 Agosto alle ore 21.00, a contendersi la massima ...

ROMA - Fabio Capello torna a parlare della Roma. Ai microfoni di Sky l'ex allenatore giallorosso ha analizzato la situazione della squadra capitolina, appena passata nelle mani del Gruppo Friedkin: "I ...

