Calciomercato Atalanta, Zapata corteggiato da mezza Europa: ecco il prezzo minimo per cui può partire (Di domenica 23 agosto 2020) Calciomercato Atalanta – Altra stagione ad alti livelli e altra estate di corteggiamenti, ammiccamenti, interessi e nulla più. Duvan Zapata è e rimane sempre uno dei punti fermi in casa Atalanta. La scorsa stagione è risultato tra gli intoccabili anche perché nessuna delle società che ha preso informazioni su di lui era disposta a spendere la cifra richiesta dal club orobico. Quest’anno, però, qualcosa è cambiato. Gli interessi ci sono sempre ed aumentano, ma non si va oltre. Come scrive la Gazzetta dello Sport, oltre alla Juve ci sono anche altre big europee: valutazioni sul colombiano sono state fatte dall’Atletico Madrid e da alcune squadre inglesi. La situazione? Potrebbe essere, come detto sopra, uguale a quella della scorsa estate. Il motivo ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Czyborra al @CagliariCalcio, fatta: prestito biennale con obbligo di riscatto da @Atalanta_BC @lennart_czy #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Atalanta, su Castagne non c'è solo il Leicester: inserimento del PSG - DiMarzio : #Atalanta, Hateboer e le dichiarazioni sul suo futuro. - CalcioWeb : Calciomercato #Atalanta, #Zapata corteggiato da mezza Europa: ecco il prezzo minimo per cui può partire - - cmdotcom : Non solo la #Juve , anche l' #AtleticoMadrid e la Premier tentato #Zapata . E l' #Atalanta fissa il prezzo… -