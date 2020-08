Bimbo di quattro anni rischia di annegare (Di domenica 23 agosto 2020) Ancora un Bimbo salvato dalle onde, ancora davanti alla Bau beach della Fossa Maestra. Per la terza volta negli ultimi quattro giorni ieri l'ambulanza del 118 è tornata al confine tra Marina e ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo quattro Bimbo di quattro anni rischia di annegare La Nazione L'autopsia su Gioele martedì, i legali della famiglia: Viviana e il bimbo morti in 2 momenti e luoghi diversi

Il sopralluogo di una equipe di tecnici ed esperti previsto per stamani a Caronia è stato rinviato dalla Procura a martedì mattina per permettere ad alcuni di loro che vengono da fuori città e che son ...

Viviana e Gioele assaliti dagli animali

La zona vede la presenza di suini dei Nebrodi che, se in branco e con i cuccioli al seguito, possono essere molto pericolosi. Resta la domanda: perché la donna dopo l'incidente è andata nel bosco? MES ...

