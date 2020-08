Roma, la rinascita che parte dall'ardore dei più giovani (Di sabato 22 agosto 2020) Agosto è mese di bilanci. Si usa dire sempre così, ma mai come ora l'abusato detto popolare dovrebbe essere eseguito alla lettera. E non solo in previsione dell'elezione del nuovo sindaco, quanto mai cruciale. Questo è il mese della malinconia più totale, della musica Romanesca sputata al cielo, in attesa della rinascita, festeggiata tradizionalmente con le “Ottobrate Romane”, inno alla vita conservata e strappata alla malaria estiva, e quindi proprio di rinascita si dovrebbe parlare. Citando don Fabio Rosini e il suo splendido libro “l'arte di guarire”, che rappresenta in modo evangelico lo strazio di una fase morente, emerge un parallelismo inquietante con la situazione capitolina attuale. Roma in questo preciso momento ... Leggi su iltempo

Banche: Taverna (M5s), Stato ha dovere di gestire fallimenti mercato con giusta visione imprenditoriale (2)

Roma, 22 ago 13:50 - (Agenzia Nova) - "Al salvataggio - aggiunge Taverna - non deve però seguire la svendita del bene sanato al privato in quanto sarebbe un imperdonabile danno alla collettività che i ...

