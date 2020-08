Parroco cade nel fuoco mentre brucia le sterpaglie: è grave (Di sabato 22 agosto 2020) Don Luigi Provenzi , 79 anni, Parroco della chiesa di San Domenico , nel centro di Prato , è stato ricoverato all'ospedale Santo Stefano con ustioni in varie parti del corpo dopo esser caduto su un ... Leggi su lanazione

iltirreno : Il parroco della chiesa di San Domenico ha perso l'equilibrio ed è finito nel falò che aveva acceso nel chiostro - giacomococchi : Grave parroco di San Domenico: accusa un malore e cade sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie #Prato - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Si sente male e cade sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie, gravissimo il parroc… - tvprato : Grave parroco di San Domenico: accusa un malore e cade sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie - MarzulloRoberto : RT @NotiziediPrato: Si sente male e cade sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie, gravissimo il parroco di San Domenico [ -

Prato, 22 agosto 2020 - Don Luigi Provenzi, 79 anni, parroco della chiesa di San Domenico, nel centro di Prato, è stato ricoverato all'ospedale Santo Stefano con ustioni in varie parti del corpo dopo ...

