NBA Playoff 2020, Magic-Bucks in tv: data, canale e orario gara-3 (Di sabato 22 agosto 2020) Orlando Magic-Milwaukee Bucks, gara-3 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Alla vigilia del tabellone dei Playoff sembrava che questo primo turno fosse una passeggiata per Milwaukee, ma il passo falso compiuto in gara 1 ha fatto preoccupare gli uomini di Budenholzer che, nonostante il successo nella nottata di ieri per 111-96 in gara 2, non possono abbassare la guardia. Vedremo in che direzione andrà questa serie al termine di questo terzo atto. Appuntamento a partire dalle ore 19:00 di sabato 22 agosto, con la diretta visibile su Sky Sport NBA. Leggi su sportface

