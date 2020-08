Nahitan Nandez – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di sabato 22 agosto 2020) Nahitan Nandez Centrocampista uruguaiano, classe ’95, del Cagliari. Nasce come trequartista ma trova la sua posizione ideale come regista basso davanti alla difesa. Giocatore duttile che può rivestire diversi ruoli a centrocampo, dotato di una buona visione di gioco e di buona tecnica. Carriera e Statistiche – Nandez Nel 2013 viene acquistato dal Peñarol ed esordisce giocando in totale 5 partite in tutta la stagione. Nell’agosto 2017 si trasferisce al Boca Juniors e contro il Godoy Cruz arriva la sua prima rete. Con il Boca vince campionato e supercoppa nazionale, arrivando anche in finale di Copa Libertadores. Il 9 agosto 2019 passa al Cagliari ed esordice nel 3º turno di Coppa Italia, il 25 agosto anche nel campionato di Serie A. Il 27 ... Leggi su giornal

Centrocampisti: Filip Bradaric; Fabrizio Caligara; Riccardo Ladinetti; Nahitan Nández; Radja Nainggolan; Cristian Oliva; Marko Rog. Attaccanti Luca Gagliano; JoÒo Pedro; Federico Marigosu; Leonardo ...

