Massa: tensione nel centro di accoglienza con ospiti positivi, arrivano le Forze dell’ordine (Di sabato 22 agosto 2020) Ancora difficoltà di convivenza con i centri d'accoglienza per migranti posti vicino alle abitazioni civili, con pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini. Proteste di migranti in strada, alcuni positivi Leggi su firenzepost

MASSA – Ancora difficoltà di convivenza con i centri d’accoglienza per migranti posti vicino alle abitazioni civili, con pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini. Questo succede per l’insip ...

Rampe, sale la tensione ad Albiano Magra Spunta uno striscione: «Terra di nessuno»

albiano magra Dopo la scritta “No Rampe” vergata a bomboletta spray sul container installato dalla ditta Varia Costruzioni di fianco al cimitero, nell’area dove prima o poi si aprirà il cantiere per l ...

