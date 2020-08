Massa, migranti: tensione nel centro di accoglienza con ospiti positivi, arrivano le Forze dell’ordine (Di sabato 22 agosto 2020) Ancora difficoltà di convivenza con i centri d'accoglienza per migranti posti vicino alle abitazioni civili, con pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini. Proteste di migranti in strada, alcuni positivi Leggi su firenzepost

L’Asl Toscana nord-est spiega che il cluster di Capannori è legato al centro di accoglienza per migranti e conferma quanto anticipato dal sindaco: gli ospiti positivi sono stati isolati all’interno de ...

Massa: tensione nel centro di accoglienza con ospiti positivi, arrivano le Forze dell’ordine

MASSA – Ancora difficoltà di convivenza con i centri d’accoglienza per migranti posti vicino alle abitazioni civili, con pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini. Questo succede per l’insip ...

