L’orchestra filarmonica di Benevento incanta Morcone (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSuoni che incontrano la natura, che si fondono ad essa per regalare emozioni e suggestioni. Si potrebbe riassumere così l’evento di ieri “Passeggiata nella Storia – Suoni che incontrano la Natura” a cura della Società Campana Beni Culturali (Scabec), in collaborazione con “Kinetès – Arte.Cultura.Ricerca.Impresa.Srl” e l’Orchestra filarmonica di Benevento, con il patrocinio del Comune di Morcone. Un progetto quello di ieri finanziato e promosso dalla Regione Campania nell’ambito di OPENart>Campania, la rassegna culturale che si propone di far conoscere siti culturali meno noti della Regione Campania e di sviluppare progetti culturali dei Comuni, delle associazioni e degli enti turistico-culturali locali attraverso interventi di ... Leggi su anteprima24

