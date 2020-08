LEC Playoff: lo Schalke 04 non si ferma (Di sabato 22 agosto 2020) Nel pomeriggio di venerdì 21 agosto sono ufficialmente iniziati i Playoff di LEC , ed il primo match ha visto scontrarsi SK Gaming e Schalke 04 . Le due squadre tedesche si approcciavano a questa ... Leggi su corrieredellosport

Nel pomeriggio di venerdì 21 agosto sono ufficialmente iniziati i playoff di LEC, ed il primo match ha visto scontrarsi SK Gaming e Schalke 04. Le due squadre tedesche si approcciavano a questa sfida ...

LEC recap: il ritorno dei G2 Esports

Le due squadre che dominano la classifica di LEC hanno deciso di prendersela con calma, ed entrambe chiudono la settimana sul risultato di 1-1. Il grosso vantaggio accumulato nel corso dello split gli ...

