Le prime conferme dagli esami: ​"Così si è lanciata dal traliccio" (Di sabato 22 agosto 2020) Federico Garau Gli inquirenti hanno ormai pochi dubbi, soprattutto dopo l'attento esame del corpo e del luogo del ritrovamento: Viviana è salita sul traliccio e si è gettata nel vuoto, non è scivolata Gli inquirenti continuano a lavorare senza sosta per ricostruire gli ultimi momenti vissuti da Viviana Parisi e dal figlio Gioele. Dopo il ritrovamento dei resti del piccolo, le autorità possono soltanto cercare di comprendere in che modo si sono verificare le tragiche morti per dare una risposta ai familiari, devastati dal dolore per quanto accaduto. nodo 1884945 Arrivano oggi i risultati della scientifica, che ha provato a ricostriuire l'esatta dinamica degli eventi che hanno portato al decesso della dj 43enne. Secondo quanto ipotizzato dai medici legali e dalla polizia scientifica, ... Leggi su ilgiornale

Dj morta, conferme sul suicidio: "Viviana si è lanciata"

Arrivano le prime conferme sull’ipotesi di suicidio di Viviana Parisi: secondo quanto riporta Repubblica, dai riscontri dei medici legali e della polizia scientifica la dj non è scivolata dal tralicci ...

Arrivano le prime conferme sull'ipotesi di suicidio di Viviana Parisi: secondo quanto riporta Repubblica, dai riscontri dei medici legali e della polizia scientifica la dj non è scivolata dal tralicci ...