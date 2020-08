Le Giornate della Luce a Spilimbergo 21 – 29 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) Per celebrare il ruolo degli Autori della Fotografia del cinema italiano contemporaneo, è nato cinque anni fa a Spilimbergo il festival Le Giornate della Luce, ideato dall’autrice e regista Gloria De Antoni che lo dirige con Donato Guerra. Quest’anno la kermesse si è spostata dalle consuete date di metà giugno all’ultima decade di agosto, da venerdì 21 a sabato 29, mantenendo intatta la sua formula, tra proiezioni dei film in concorso, percorsi espositivi, incontri con autori della fotografia, registi e attori. Se a suggellare la manifestazione è attesa nella serata di domenica 29 agosto l’assegnazione del premio Il Quarzo ... Leggi su udine20

Reggina_1914 : Manca poco per il nostro Giro d'Italia ??????? Un viaggio di 38 giornate a caccia della maglia rosa ???? Buona corsa… - VitoCDoria : RT @Reggina_1914: Manca poco per il nostro Giro d'Italia ??????? Un viaggio di 38 giornate a caccia della maglia rosa ???? Buona corsa a tutt… - GGiglio99 : RT @Reggina_1914: Manca poco per il nostro Giro d'Italia ??????? Un viaggio di 38 giornate a caccia della maglia rosa ???? Buona corsa a tutt… - _Imvittoria_ : RT @hazzasoulmate_: Liamo payno: di Firenze se gli chiedi di dire “la coca cola con la cannuccia corta corta”ti picchia a sangue tralascian… - anna_ex_belva : RT @humarius: A cosa servono giornate da 35 gradi con il sole che tramonta prima della 20.30? Che senso ha agosto? Più lugli ci vogliono, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornate della Spilimbergo, le Giornate della luce rendono omaggio a Cecilia Mangini - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai sotto a chi tocca

«Non è certo la quantità dei parlamentari che fa la rappresentatività». Questo il titolo dato dal Foglio a un intervento di Giorgio Tonini, esponente del Pd nel Consiglio della Provincia autonoma di T ...

Quartararo: "Oggi avevo un pessimo feeling"

Il leader del Mondiale Fabio Quartararo è rimasto sconcertato dal "pessimo feeling" con la sua Yamaha nelle prove libere del Gran Premio di Stiria. Quartararo ha battagliato per la pole position nella ...

«Non è certo la quantità dei parlamentari che fa la rappresentatività». Questo il titolo dato dal Foglio a un intervento di Giorgio Tonini, esponente del Pd nel Consiglio della Provincia autonoma di T ...Il leader del Mondiale Fabio Quartararo è rimasto sconcertato dal "pessimo feeling" con la sua Yamaha nelle prove libere del Gran Premio di Stiria. Quartararo ha battagliato per la pole position nella ...