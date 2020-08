La museruola? Un gesto di civiltà Abituiamo i nostri cani a portarla (Di sabato 22 agosto 2020) È mia abitudine, quando propongo ai proprietari di un cucciolo il mio corso di educazione di base, inserire tra i vari esercizi anche l’abituazione alla museruola. Essa è infatti uno strumento molto utile per tutti i cani, anche perché, lo ricordo, è obbligatoria in molte circostanze: mezzi pubblici, esercizi commerciali e via discorrendo. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : museruola gesto Lione ammazzagrandi: Garcia incarta Sarri e Guardiola, che rivincita! Ora Aulas gode con quei dati... Calciomercato.com Lione ammazzagrandi: Garcia incarta Sarri e Guardiola, che rivincita! Ora Aulas gode con quei dati...

OL, Olympique Lione. Ma anche obiettivo leggenda. Perché ora il Lione non si pone limiti, alla faccia di chi - comprensibilmente - non dava scampo ai francesi, ...

OL, Olympique Lione. Ma anche obiettivo leggenda. Perché ora il Lione non si pone limiti, alla faccia di chi - comprensibilmente - non dava scampo ai francesi, ...