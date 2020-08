Il saluto dei tifosi all'Ippodromo, applausi e cori per Beppe De Feudis: 'Una bandiera' (Di sabato 22 agosto 2020) applausi e cori per Beppe De Feudis all'Ippodromo. In attesa di poterlo fare all'Orogel Stadium Dino Manuzzi in una partita d'addio, a quasi sei mesi dalla sua ultima gara i tifosi del Cesena hanno ... Leggi su cesenatoday

Beppe Marotta ha già deciso, in caso di addio di Conte, panchina a Max, e anche Oriali potrebbe salutare. Il team manager della Nazionale è ritenuto figura troppo vicina a Conte e in questa stagione ...

L'Inter si prepara a salutare Conte. E spunta già un clamoroso nome

"Ora torneremo a Milano e in maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell'Inter con o senza di me, questo si vedrà", queste parole di Antonio Conte unite a tante altre sanno d ...

