GP Stiria qualifiche Moto2: prima pole per Aron Canet (Di sabato 22 agosto 2020) Come la MotoGP, anche la Moto2 regala un risultato a sorpresa nelle qualifiche del GP di Stiria. Aron Canet, alla sua prima stagione nella classe di mezzo, si porta a casa la pole position, battendo di un decimo il favorito Jorge Martin. Chiude la prima fila Testuta Nagashima, che ritorna in alto dopo giorni difficili. Apre la seconda fila Augusto Fernandez, il quale precede il migliore degli italiani. Marco Bezzecchi ottiene il quinto tempo del pomeriggio, ma sembra comunque avere un ottimo passo in previsione per la gara. Più indietro Luca Marini e Enea Bastianini, primo e secondo nel mondiale. Il fratello di Valentino Rossi partirà dalla quarta fila, in nona posizione. Il “Bestia”, al centro di trattative di mercato ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : ? Caduta per Rossi in Q1 ? Petrucci e Zarco in Q2 LIVE le qualifiche in Austria ? - SkySportMotoGP : POL IN POLE POSITION? ?? Super risultato per la KTM ?? 3^ fila per Dovizioso ? 1? ???? @polespargaro (1.23.580) 2? ????… - SkySportMotoGP : LIVE LA POLE POSITION del GP di Stiria! ? Diretta su #SkySport #MotoGP, canale 208 e Sky Sport Uno, canale 201 ?… - infoitsport : MotoGP, GP di Stiria: Pol Espargaro davanti a tutti nelle qualifiche - sportli26181512 : Valentino Rossi, caduta durante le qualifiche del GP Stiria: partirà 14° in griglia. VIDEO: Sabato complicato per R… -