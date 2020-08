Gazzetta: l’ultima parola sul mercato spetta sempre a De Laurentiis (Di sabato 22 agosto 2020) Tutte le strategie del Napoli passano sempre e comunque per Aurelio De Laurentiis, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, a proposito dei colloqui interni alla società per stabilire le decisioni per il prossimo mercato. Pranzi a Ischia e riunioni a Capri con Giuntoli e Gattuso. Ci sono le richieste di Gattuso e le operazioni affidate all’intuito di Giuntoli. E poi, c’è il giudizio universale che è di competenza di De Laurentiis. spetta a lui l’ultima parola prima di definire qualsiasi affare, sempre, che si tratti di mercato o di questioni interne alla società. I suoi sì o no orientano, generalmente, l’attività del club e le trattative di ... Leggi su ilnapolista

