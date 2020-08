Facevano gli aperitivi sui navigli. Storace smaschera le bugie della sinistra (Di sabato 22 agosto 2020) "A febbraio Facevano gli aperitivi sui navigli e adesso dicono che la destra è cattiva. Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, è stato ospite negli studi di "Stasera Italia" su Rete4. Ha smascherato le bugie della sinistra e su chi divide tra sinistra allarmista e destra ottimista. Storace ricorda anche che, all'inizio dell'epidemia, "la destra aveva chiesto il lockdown anticipato. I governatori del nord venivano insultati come razzisti perché avevano chiesto di fare controlli sui bambini cinesi nelle scuole. Ma che state dicendo?". Leggi su iltempo

