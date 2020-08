Esclusiva: la Pro Vercelli chiede Vano al Carpi (Di sabato 22 agosto 2020) La Pro Vercelli ha fatto un’offerta per l’attaccante del Carpi, Michele Vano. Classe ’91, punta centrale di stazza (191 cm), Vano è stato protagonista con gli emiliani nell’ultima stagione, mettendo a segno 13 gol in 24 presenze. Dopo l’arrivo di Modesto può essere un obiettivo concreto per il reparto offensivo della Pro Vercelli. La trattativa è già partita. Foto: sito ufficiale Carpi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sperava di avere una seconda opportunità con la maglia granata dopo la positiva annata di San Benedetto, invece ancora una volta non rientra nei piani tecnici e non sarà convocato nemmeno per il ritir ...

