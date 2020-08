E il tampone arrivò subito. Il Vip perde il pelo, ma non il vizio (Di sabato 22 agosto 2020) Sembra che VIP italiani (veri o presunti) abbiano saputo dell’esistenza di file e code nella sanità italiana soltanto con il Covid: beati loro, perché noialtri comuni mortali dobbiamo farci i conti ogni giorno, e da tempo conoscevamo lo stato di “salute” – dopo anni di tagli e taglietti, da destra e da sinistra – del fu glorioso SSN.Ultimo della fila l’agente dello spettacolo Lucio Presta, che ha denunciato pubblicamente le difficoltà riscontrate per somministrare il tampone al figlio della compagna Paola Perego. Per carità, nessuno mette in discussione la veridicità della storia: il fatto è che si tratta di un’odissea capitata a tantissimi italiani, in coda in aeroporto oppure in attesa a casa, estenuati dal tentativo di trovare il “tampone” eppure ... Leggi su huffingtonpost

BentivogliMarco : Mi raccontano che anche per i voli a rischio in arrivo dalla Spagna, dopo le 18 non fanno il tampone. Danno solo… - HuffPostItalia : E il tampone arrivò subito. Il Vip perde il pelo, ma non il vizio - RegLombardia : #LNews Da martedì 18 agosto disponibili 5 mila tamponi al giorno in più. Da giovedì 20 chi torna da Spagna, Malt… - 19donatella : RT @HuffPostItalia: E il tampone arrivò subito. Il Vip perde il pelo, ma non il vizio - tarutac : RT @HuffPostItalia: E il tampone arrivò subito. Il Vip perde il pelo, ma non il vizio -

Ultime Notizie dalla rete : tampone arrivò