Deni Dosio risponde a Er Faina: “Scuole chiuse? Lì si va a imparare, in discoteca solo a ubriacarsi” (Di sabato 22 agosto 2020) Deni Dosio a Er Faina: “Non parlare a nome mio, le scuole devono aprire” L’influencer di Tik Tok Deni Dosio risponde allo youtuber Er Farina, il quale – in un video virale – aveva detto che, dopo la chiusura delle discoteche, il governo avrebbe dovuto chiudere anche le scuole. “Secondo Er Faina lo Stato a settembre non si sarebbe dovuto permettere di aprire le scuole (visto che aveva chiuso le discoteche, ndr). Come se ci fosse un collegamento che ancora non conosco tra un posto in cui la gente va per ubriacarsi e un posto dove la gente va per crearsi un futuro e che rientra anche tra i diritti della costituzione. Io questo collegamento non lo vedo e non ti permetto di parlare a nome mio, a te che ti sei proclamato rappresentante dei ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Deni Dosio Deni Dosio a Er Faina: "In discoteca ci si va a ubriacarsi, scuole riaprano" TPI Denis Dosio contro la proposta di Er Faina: il video è virale

Il video di Denis Dosio che risponde alla proposta di Er Faina ha infiammato il web. Qualche giorno fa l’ex concorrente di Temptation Island Vip aveva pubblicato un filmato in cui si lamentava per la ...

Denis Dosio, la star di Tik Tok risponde a Er Faina: «Ma quali scuole chiuse! Sono un diritto della Costituzione»

Scuole chiuse e discoteche aperte? Torna a infuriare la polemica (anche) tra gli influencer. Dopo che qualche giorno fa sui social era diventato virale un video in cui Er Faina, volto noto del web, si ...

Il video di Denis Dosio che risponde alla proposta di Er Faina ha infiammato il web. Qualche giorno fa l’ex concorrente di Temptation Island Vip aveva pubblicato un filmato in cui si lamentava per la ...Scuole chiuse e discoteche aperte? Torna a infuriare la polemica (anche) tra gli influencer. Dopo che qualche giorno fa sui social era diventato virale un video in cui Er Faina, volto noto del web, si ...