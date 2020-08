De Luca verso la riconferma con 15 liste e un pezzo di destra (Di sabato 22 agosto 2020) Otto candidati presidente alle regionali in Campania e un vincitore atteso, il governatore uscente Vincenzo De Luca. A contendergli la vittoria, per il centrodestra, Stefano Caldoro (con cui sono alla terza sfida consecutiva, per ora ferma sull’uno a uno), Valeria Ciarambino con i 5S, Giuliano Granato per Potere al popolo, Luca Saltalamacchia con la lista ambientalista Terra, Sergio Angrisano (Terzo Polo), Gabriele Nappi della lista Naturalismo e Giuseppe Cirillo per il Partito delle buone maniere. IL GOVERNATORE PD De Luca … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

luca_dream : RT @2631925: @Fabiusfax Il tentativo dei tedeschi era quello di staccare dalle proprie nazioni di appartenenza di pezzi di territori per lo… - infoitinterno : Verso le elezioni regionali in Veneto, nove candidati contro Luca Zaia - Giacbat921 : @luca_ninjash @rprat75 @cosimo_sarti Sono io che non capisco come si possa parlare di razzismo verso i bianchi. Ma… - swamilee : RT @jjterza73: @swamilee Noti con me che De Luca aspetta il 1/9 a voler(eventualmente)chiudere la Regione?cioè verso la fine della stagione? - jjterza73 : @swamilee Noti con me che De Luca aspetta il 1/9 a voler(eventualmente)chiudere la Regione?cioè verso la fine della stagione? -