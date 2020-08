Bimbo morto a Modica: il patrigno scriveva minacce di morte (Di sabato 22 agosto 2020) Salvatore Blanco, patrigno del piccolo Evan, avrebbe scritto minacce di morte in alcuni sms indirizzati al papà del bambino, Stefano Lo Piccolo. In un messaggio divulgato dal Secolo XIX si legge: “La residenza devi togliere. T’ammazzo”. Evan è il Bimbo di 21 mesi morto a Modica. Innumerevoli e implacabili le polemiche sulla sua fine. La causa del decesso, trauma cranico, risulterebbe essere compatibile con un’aggressione violenta. Aggressione che sarebbe comprovata da una moltitudine di segni che il povero Evan portava sul corpo. Per il decesso di Evan sono stati arrestati Salvatore Blanco e la sua compagna 23enne, Letizia Spatola, madre della piccola vittima. Modica, Evan è morto a causa di un ... Leggi su kontrokultura

SkyTG24 : Bimbo morto a Modica: convalidato fermo della madre e del convivente - MediasetTgcom24 : È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno - micos56 : A proposito del bimbo morto a Caronia. Cadavere sventrati da cani randagi. E Crepet che dice?Che non esistono anima… - Notiziedi_it : Bimbo morto a Modica, ultimo saluto per il piccolo Evan - Italpress : Bimbo morto a Modica, ultimo saluto per il piccolo Evan -