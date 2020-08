Al Viminale non c’è Salvini ma qualcuno dà fuoco al barcone dei migranti (Di sabato 22 agosto 2020) A Favara è stato incendiato “El Peskator”, barcone con cui nel 2013 erano arrivati in Sicilia diversi migranti, eretto poi nel 2015 a simbolo dell’accoglienza. El Peskator non c’è più. A Favara – in provincia di Agrigento – Il barcone dei migranti simbolo di accoglienza è stato distrutto questa notte da un incendio che si … L'articolo Al Viminale non c’è Salvini ma qualcuno dà fuoco al barcone dei migranti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : La nave quarantena si sposta da Trapani ad Augusta. Per non creare problemi interni al Pd, visto che il sindaco dem… - matteosalvinimi : Il Viminale è in stato confusionale e il Pd si conferma nemico dei cittadini: non trasformeranno la Sicilia e tutta… - Viminale : Possiamo vivere una #estate2020 all'insegna del divertimento anche indossando una mascherina. Soprattutto non la di… - nonmiscrivere8 : RT @beretta_g: Ministri #Lamorgese, @RoberSperanza e @Viminale: BASTA! Non se ne può più di uomini legalmente armati che ammazzano le mogli… - MaMaurizi9 : RT @UltimoUMC: #LiaPipitone uccisa dal padre Boss , x Viminale non è vittima di #mafia. Sempre quelli che liberano la #mafiosi dal #41bis e… -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale non Coronavirus, caso Ricciardi-rinvio elezioni, stop del Viminale: «Nessun ragionamento al riguardo» Corriere della Sera Migranti, scoppia l'emergenza Covid in Sicilia. Salvini: denunciamo il governo

Emergenza migranti in Sicilia. E Salvini minaccia di denunciare il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante del Covid e dei problemi sanitari. A Lampedusa, con gli ul ...

Roma, polizia arresta 15 persone durante controlli antidroga -3-

Roma, 22 ago. (askanews) - Quando lo hanno visto gettare a terra un pacchetto di sigarette in via dell'Archeologia, gli agenti del Reparto Volanti lo hanno raccolto trovando 5 dosi di cocaina. La somm ...

Emergenza migranti in Sicilia. E Salvini minaccia di denunciare il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante del Covid e dei problemi sanitari. A Lampedusa, con gli ul ...Roma, 22 ago. (askanews) - Quando lo hanno visto gettare a terra un pacchetto di sigarette in via dell'Archeologia, gli agenti del Reparto Volanti lo hanno raccolto trovando 5 dosi di cocaina. La somm ...