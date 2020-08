Usa, arresto Steve Bannon: fissata cauzione da 5 mln (Di venerdì 21 agosto 2020) L'ex stratega del presidente Trump è stato fermato con l'accusa di frode e riciclaggio: avrebbe dirottato 25 mln di dollari in fondi elettorali attraverso l'organizzazione We build the wall Leggi su tg.la7

Stupormundi66 : RT @ggramaglia: Buongiorno. Oggi - ggramaglia : Buongiorno. Oggi - giu33liana : RT @ggramaglia: Buongiorno. Oggi - ggramaglia : Buongiorno. Oggi - alexthor1967 : RT @AngiKappa: Ecco a cosa possono servire le persone #migranti e le campagne contro questa categoria di esseri umani. #Bannon arrestato p… -