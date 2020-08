The Crown 4: il teaser e la data d’uscita (Di venerdì 21 agosto 2020) The Crown 4 ha finalmente un teaser e una data d’uscita! Arriverà su Netflix tra pochi mesi. Nel frattempo guarda la prima anticipazione. LEGGI ANCHE: The Crown: rinnovata per la sesta stagione The Crown 4: il teaser e la data d’uscita Dopo quasi un anno dalla sua uscita nella terza stagione di The Crown, Netflix ha finalmente fatto un annuncio su quando i fan possono aspettarsi l’arrivo della prossima stagione. In un tweet del 20 agosto, lo streamer ha pubblicato un teaser di The Crown 4 e l’ annuncio della data della premiere rivelando che la prossima stagione arriverà tra pochi mesi. Quando esce la quarta stagione? L’annuncio della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

