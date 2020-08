Steven Zhang: “Non cambiamo la nostra mentalità. Non ha funzionato quest’anno, ci riproveremo l’anno prossimo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Sky Sports ha parlato nel posto match di Siviglia-Inter: “Dobbiamo ringraziare tutti gli operatori medici del mondo che ci hanno permesso di arrivare fino a qua. Vorremmo dedicare questa serata ai loro sforzi. Il bilancio alla fine di questa stagione è molto positivo. Siamo arrivati ad un percorso che ci ha permesso di giocare una partita del genere e tutti, dallo staff ai giocatori, ci siamo messi sulla giusta direzione. Adesso ci meritiamo un pò di riposo, nelle prossime settimane penseremo al futuro ma non cambierà la mentalità: non ha funzionato quest’anno, ci riproveremo l’anno prossimo sperando sempre che il futuro sia migliore. Conte, il suo staff e i giocatori hanno fatto un ottimo lavoro”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla

Inter : ?? | MESSAGGIO L’affetto degli #InterFans per i nerazzurri è arrivato fino al Presidente. Ecco il messaggio di Stev… - FBiasin : L'appello di Steven #Zhang #SivigliaInter - Inter : ?? | SELFIE 'A tutti gli #InterFans del mondo, andiamo in finale tutti insieme... ANDIAMO!' ??? Il messaggio del pr… - Etzi2891 : RT @toMMilanello: Il presidente Steven #Zhang che alla domanda sulla partita risponde ringraziando i medici e tutti quelli che hanno lavora… - SpazioInter : Steven Zhang: 'Bilancio stagionale positivo. Siamo ottimisti per il futuro' - -