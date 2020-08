Serie A, il Parma cambia allenatore: via D’Aversa, c’è Liverani (Di venerdì 21 agosto 2020) Era nell'aria, adesso c'è anche la conferma: Roberto d'Aversa non sarà più l'allenatore del Parma. La scelta deriva dall'arrivo del ds Carli che ha sostituito Faggiano. E proprio il dirigente, passato al Genoa, potrebbe essere raggiunto da l'ormai ex allenatore dei ducali. Liverani invece sarà il nuovo mister scelto dagli emiliani. Come se fosse tutto uno scherzo del destino, infatti era stato proprio il Parma di D'Aversa a sancire la retrocessione del Lecce all'ultima giornata (anche se la palla era nelle mani del Genoa).IL Parma cambia allenatorecaption id="attachment 844187" align="alignnone" width="594" Fabio Liverani (getty images)/captionDopo 4 anni si interrompe il sodalizio tra il ... Leggi su itasportpress

