Scauri, spaccio di droga e ricettazione: arrestati due giovani del luogo (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono stati arrestati ieri 20 agosto a Scauri di Minturno, in provincia di Latina, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia, un 32enne ed una 22enne del luogo. I due sono stati arrestati con l‘accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nella fattispecie, il 32enne veniva controllato a bordo della propria autovettura ed è stato trovato in possesso di 2.200 euro in banconote di vario taglio ed 8 assegni bancari di vario importo. Le successive perquisizioni domiciliari presso le dimore di entrambi, consentivano invece di rinvenire complessivamente: 63 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, 22 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, 3 bilancini di precisione, 4.700 euro in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

