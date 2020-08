PGA Tour 2K21 disponibile da oggi (Di venerdì 21 agosto 2020) Per i professionisti del golf e per i principianti, il vostro tee time èfinalmente arrivato: PGA Tour® 2K21 è ora disponibile per PlayStation®4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch™. Sviluppato da HB Studios, il team dietro Golf Club 2019, PGA Tour 2K21 è un’esperienza di simulazione golfistica con professionisti, campi, attrezzatura e marchi di abbigliamento PGA Tour ufficialmente autorizzati. PGA Tour 2K21 è stato creato con la convinzione che il golf sia per tutti. Che tu sia un professionistache non è estraneo alla pista da ballo o un guerriero del fine settimana che cerca di tentare la fortuna per la prima volta, qui c’è qualcosa per te. I principianti possono usufruire ... Leggi su gamerbrain

