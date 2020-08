NBA, Boston Celtics: James Pallotta ad un passo dalla cessione delle sue quote di minoranza (Di venerdì 21 agosto 2020) Non solo la Roma, James Pallotta sarebbe anche ad un passo dalla cessione delle sue quote di minoranza dei Boston Celtics, una delle più note franchigie del basket NBA. Stando al portale Sportico, diverse persone a conoscenza dell’operazione hanno confermato che Pallotta potrebbe aver già ceduto le sue quote (pari all’8%) a Steve Pagliuca, già socio amministratore e componente del comitato esecutivo dei Celtics. Il valore dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 2,8 miliardi di dollari, in assenza dell’ufficialità Pallotta si è rifiutato di commentare le voci a tal proposito. Leggi su sportface

