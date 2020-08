Napoli, carne avariata e scarsa igiene nel centro di accoglienza a Posillipo: multa di 5 mila euro ai gestori (Di venerdì 21 agosto 2020) Quaranta chilogrammi di carne di pollo e tacchino sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas partenopeo perché in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti erano stoccati in un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo del quartiere Posillipo a Napoli ed erano destinati alle persone ospitate. Al legale rappresentante dell’associazione che gestisce il centro sono state contestate violazioni amministrative per un importo di circa 5mila euro. E’ stato, inoltre, diffidato a sanare le carenze igienico-sanitarie della struttura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

JrTemistocle : Napoli, carne avariata ai richiedenti asilo: blitz nel centro di accoglienza a Posillipo. Bravi napoletani?????? - giovannaconfal4 : RT @mattinodinapoli: Carne in cattivo stato di conservazione nel centro d'accoglienza di Posillipo: maxi sequestro - mattinodinapoli : Carne in cattivo stato di conservazione nel centro d'accoglienza di Posillipo: maxi sequestro - ottopagine : Carne guasta per migranti del centro accoglienza: sequestrata #Napoli - RedazioneTvcity : Napoli, carne in cattivo stato per gli ospiti di un centro di accoglienza - -