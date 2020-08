MotoGp – La Yamaha fa dietrofront, ritirata la richiesta di aprire i motori (Di venerdì 21 agosto 2020) Arriva dal Red Bull Ring, nel giorno delle prime prove libere del Gp di Stiria, un’importante notizia riguardante la Yamaha. Dopo alcuni problemi riscontrati con i motori, la Yamaha ha ritirato la richiesta di poterli aprire per risolvere i problemi di affidabilità delle prime gare. Dopo una riunione tenutasi ieri, la Yamaha ha deciso di ritirare la richiesta a causa di argomentazioni non abbastanza convincenti per gli altri costruttori. Il team di Iwata sembra, intanto, aver capito quale possa essere stato il problema: si tratta di alcune valvole, di due fornitori diversi, che si rompono.L'articolo MotoGp – La Yamaha fa dietrofront, ritirata la richiesta di ... Leggi su sportfair

