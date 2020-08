Libia, Al Sarraj annuncia cessate il fuoco e propone elezioni a marzo (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez Al Sarraj, ha ordinato a tutte le forze militari “di osservare un cessate il fuoco immediato e di fermare tutte le operazioni di combattimento in tutti i territori libici”. La decisione è stata presa “alla luce della situazione attuale che sta vivendo il Paese e la regione, e alla luce dell'emergenza coronavirus”. Il capo del Governo di accordo nazionale propone inoltre di tenere delle elezioni nel prossimo mese di marzo. Sul fronte delle attività economiche, spiega che sta adottando “tutte le misure per sostenere la gestione efficiente e ideale delle risorse petrolifere”.“L'Italia, che ha sostenuto in maniera costante ... Leggi su liberoquotidiano

