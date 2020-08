La Firenze Welcome Card cresce e aumenta i punti di attivazione (Di venerdì 21 agosto 2020) La Firenze Welcome Card cresce e ad un mese dal suo debutto l’amministrazione comunale fiorentina, in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze, modifica l’avviso pubblico e decide di allargare i punti di attivazione della Card, dando la possibilità anche a tutti i partner aderenti a questo circuito – e non più solo agli Infopoint e alle strutture ricettive – di rilasciare al turista la Card digitale che permette di usufruire di sconti presso gli esercizi e le attività che hanno risposto all’avviso. L’avviso pubblico per la raccolta di offerte da inserire nel circuito Florence Welcome Card è sempre aperto e pubblicato on ... Leggi su laprimapagina

Turismo, la 'Firenze Welcome Card' cresce e aumenta i punti di attivazione

Coronavirus: Toscana vuole registrazione del rientro per chi va in Spagna, Grecia, Croazia, Malta

FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana ha scritto una lettera ai Ministri dei trasporti, dell’interno e della salute per chiedere di prevedere l’obbligo della registrazione preventiva del rient ...

Coronavirus, Rossi chiede l'obbligo del registro per chi parte per l'estero

Il governatore ha scritto al Governo per chiedere che venga istituito un elenco per colore che vanno in Spagna, Malta, Grecia e Croazia FIRENZE. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha scr ...

